(Di martedì 24 gennaio 2023) Adesso possono accedere ai benefici anche gli ergastolani che non collaborano, ma è stato innalzato il tetto di anni di detenzione: vi potrà aspirare solo chi ha già espiato 30 anni di carcere

la Repubblica

...entrare nel merito della vicenda giudiziaria, chiede al ministro di Giustizia, Carlo Nordio, di rispondere in tempi brevissimi all'istanza presentata per ottenere la revoca del 41ad ...Contro l'ergastolo e il 41, una sessantina di gruppi e associazioni, e quasi 150 tra artisti, intellettuali, docenti ...piazzato nel 2006 due ordigni esplosivi fuori da una caserma di Cuneo... Senza il 41 bis gli irriducibili verso la libertà Adesso possono accedere ai benefici anche gli ergastolani che non collaborano, ma è stato innalzato il tetto di anni di detenzione: vi potrà ...(Adnkronos) – Con 27 voti a favore e un astenuto il Consiglio comunale di Torino ha approvato, questo pomeriggio, un ordine del giorno firmato dal consigliere Silvio Viale che, senza entrare nel merit ...