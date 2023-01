“Sei un pagliaccio” Caos a UeD | Gianni non si trattiene ed è furia contro il volto del programma

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 24 gennaio 2023) UeD,Sperti dà del “” a un cavaliere. Anche oggi, martedì 24 gennaio, non sono mancate le emozioni e i confronti a muso duro nel popolare dating show condotto da Maria De Filippi. Nel primo faccia a faccia Lavinia Mauro ha criticato l’atteggiamento di Alessio Corvino che è stato beccato con un’altra donna e nonostante ciò non si sente in difetto. Lavinia è apparsa piuttosto contrariata e la discussione è andata avanti per le lunghe. Poi è stata la volta di Riccardo Guarnieri che ha fatto una scenata di gelosia a Gloria. La dama ha voluto ballare con un corteggiatore e il cavaliere non gliel’ha perdonata: “Quel ballo non mi è piaciuto”. Guarnieri ha spiegato che lui non avrebbe mai fatto una cosa del genere. Gloria si è difesa ribattendo: “non eri così caloroso nel parlare”. Insomma tra alti e bassi il rapporto tra i due va avanti, ...