Segre “rimprovera” Sala | “Finalmente la mia Milano avrà un tram dedicato alla Memoria Ma da quanti anni poteva esserci?”

(Di martedì 24 gennaio 2023) Piccolo botta e risposta affettuoso tra Lilianae Giuseppedurante la presentazione adegli eventi in vista della Giornata della. Se da una parte il primo cittadino, ha raccontato la senatrice a vita, l’hata di avere “sempre qualcosa da criticare”, dall’altragli ha bonariamente rinfacciato di aver deciso tardi di allestire unal giorno della. “dopo tantic’è unche passa percon scritto ‘Giorno della’ – ha detto– Come mai è il primo anno? Perché ho rotto le scatole. Prima di morire, ho 92, vedrò la mia ...

Parlando della necessità di ricordare l'orrore dei lager,ha aggiunto: 'Una come me certo non si accontenta, una come me è pessimista e ritiene che tra qualche anno ci sarà una riga sui libri ...... sottolineando comunque che comunque ai suoi ragazzi nonla poca attenzione, bensì degli ... Stiamo lavorando con Broh e, a volte anche il tiro dal limite potrebbe essere un'opzione per ...

"Finalmente prima di morire vedo la mia Milano con il mio tram travestito con scritto 'Giorno della Memoria' e i papaveri rossi, su cui non posso ...