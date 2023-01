Seduta mattutina per il Napoli a Castel Volturno

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 24 gennaio 2023) Ilha ripreso gli allenamenti a, di seguito il report ufficiale del club: Dopo il successo contro la Salernitana all'Arechi, ilha ripreso questa mattina gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma domenica allo Stadio Maradona per la 20esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra e lavoro di potenza aerobica in campo. Successivamente partita a tema e combinazioni di gioco con conclusioni in porta. Kvaratskhelia ha svolto la prima parte diin palestra con la squadra e successivamente lavoro atletico individuale in campo. Juan Jesus ha svolto l'interacon il gruppo.