Sean Kanan | Deacon Sharpe di Beautiful | svela | «Mi insultavano e mi terrorizzavano»

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 24 gennaio 2023) Da qualche settimana, i fan dihanno ritrovato un controverso personaggio,, con cui Brooke ebbe una fugace passione dalla quale nacque Hope. All'epoca, l'uomo era sposato con Bridget, la figlia di Brooke, e questa tresca destò molto scalpore., negli ultimi anni, era finito in prigione e solo da poco è stato scarcerato per rivendicare il suo ruolo di padre nella vita di Hope. Questo ritorno, che già sta destabilizzando il matrimonio di Ridge e Brooke, ma anche il rapporto tra lo stilista e la giovane Logan, sarà destinato a regalare molti colpi di scena, come rivelano le anticipazioni della soap opera di Canale 5., l'attore che veste i panni di, ha rilasciato un'intervista al settimanale DiPiù Tv ed ha ...