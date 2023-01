Se questo è un uomo | Messina Denaro nascosto come un topo Nessun perdono per quelli come lui

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 24 gennaio 2023) Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Unè ben altra cosa. Un povero comune mortale; banale descrizione di un mediocre, falsa illusione di un. Uninfatti è ben altra cosa. Uninfatti, per sua natura, non si nascondeun. Unnon ha bisogno di lustrare il proprio ego imbrattando le pareti di casa con poster di belve ruggenti e di pin con la scritta “Il padrino sono io” sotto una caricatura di Marlon Brando nel celebre film di Coppola. E’ la triste fotografia restituita alla società civile dalla storia contemporanea, partendo dagli oggetti ritrovati nel primo dei covi del mafioso Matteo, scoperto a Campobello di Mazara (Trapani) all’indomani dell’arresto. Non ville in stile ...