Scossone ai vertici dell’Ucraina tra dimissioni e rimozioni da incarichi

(Di martedì 24 gennaio 2023) Kiev – . Il vice ministro della Difesa, Vyacheslav Shapovalov, ha rassegnato le suecitando ”accuse di corruzione” provenienti dai mezzi di informazione e che lui ritiene senza fondamento. Come si legge sul sito Internet del ministero della Difesa ucraina, ledi Shapovalov sono state “un atto di dignità” che permetterà di mantenere la fiducia nel dicastero. Shapovalov aveva la responsabilità dell’approvvigionamento di viveri e attrezzature alle truppe al fronte. Kyrylo Tymoshenko, vice capo dell’ufficio della presidenza ucraina, ha annunciato di aver chiesto al presidente Volodymyr Zelensky di sollevarlo dall’incarico mentre il sostituto procuratore generaleOleksiy Symonenko è stato rimosso dall’incarico ha reso noto l’ufficio del procuratore generale spiegando che la ...

Rimosso sostituto procuratore generale di Kiev. Zelensky ha annunciato 'riorganizzazione' a vari livelli di comandoaidell'Ucraina tra dimissioni e rimozioni da incarichi. Il vice ministro della Difesa dell'Ucraina, Vyacheslav Shapovalov, ha rassegnato le sue dimissioni citando ''accuse di ......unoalla guerra, in particolare in vista della probabile cruenta campagna di primavera tra le due parti, il governo tedesco non vuole rischiare. Leggi anche Putin cambia ancora i...

