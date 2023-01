Scontri ultras | Piantedosi verso la stretta dopo Paganese-Casertana | ipotesi ‘daspo di curva’ e campo neutro per le squadre dei tifosi violenti

(Di martedì 24 gennaio 2023) Gli incidenti traprima disaranno un punto di non ritorno. Le immagini dell’autobus in fiamme, il rischio concreto di conseguenze fisiche serie per forze dell’ordine e spettatori, le scene di guerriglia urbana riviste ad appena due settimane daglisulla A1 tradi Napoli e Roma hanno convinto il Viminale a prendere decisioni ancora più drastiche. Che andranno in due direzioni: dare una punizione esemplare e rivoluzionare il concetto di prevenzione del rischio di disordini. Secondo quanto risulta a ilfattoquotidiano.it sul tavolo del ministroci sono tutta una serie diche puntano concretamente a cambiare una volta per tutte il concetto stesso di trasferta al seguito della propria squadra del cuore. Le parole ...

