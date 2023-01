Scontri prima di Paganese-Casertana | 9 ultras già arrestati

(Di martedì 24 gennaio 2023) Identificati e colpiti da misura cautelare noveresponsabili dei disordini di domenica scorsa, a Pagani. Tanta la devastazione in strada, nel corso deglianche un carabiniere è rimasto ferito

Al Pala Triccoli la Virtus Imola ha perso e ha accumulato un pericoloso 0 - 2 neglidiretti ... Tante altre squadre si sarebbero arrese, specie alla luce di una classifica solida e delle ...Da menzione, il 9 punto decisivo (neglidiretti vince che arriva per primo a 9 punti), con ... Bevilacqua sta a 129; (ricordiamo che in serie C si chiude con il singolo) parte, tira e...

Calcio, scontri prima di Paganese-Casertana: in fiamme il bus con a bordo i tifosi ospiti (video) Virgilio Notizie

Follia ultras, pullman dei casertani in fiamme: scontri prima del derby Edizione Caserta

Nove tifosi arrestati per gli scontri prima di Paganese-Casertana ilmessaggero.it

Calcio, scontri prima di Paganese-Casertana: a fuoco il bus dei tifosi ospiti TGCOM

Scontri tifosi prima di Paganese-Casertana: bus in fiamme La Nuova Sardegna

Gli scontri fra opposte tifoserie erano avvenuti domenica 22 gennaio lungo il percorso che porta allo stadio comunale "Marcello Torre" di Pagani ...Domenica di terrore e paura a Pagani, in provincia di Salerno, in occasione del derby del Girone G in Serie D. Incendiato anche un autobus di tifosi ...