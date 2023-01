Scontri Paganese-Casertana | arrestati 9 tifosi

(Di martedì 24 gennaio 2023) Ci sono importanti sviluppi in merito a quanto successo domenica scorsa tra le tifoserie dellae della. Le due tifoserie sono state protagoniste dipoco prima del derby campano valido per la serie dilettanti del calcio tricolore. Nella giornata di ieri, il Ministro dell’interno Piantedosi aveva chiesto il pugno duro contro i responsabili e le forze dell’ordine hanno prontamente agito. Quest’oggi, infatti, ci sono stati ben 9 arresti tra le due tifoserie. Tra i coinvolti sono ben 7 idellamentre 2 sono della, da specificare che alcuni di essi erano già colpiti da provvedimenti di Daspo. I provvedimenti per i fatti di Pagani sono quindi arrivati. I soggetti sono indagati a vario titolo per i reati di ...

