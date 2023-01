Scontri allo stadio di Pagani | in libertà due tifosi della Casertana

(Di martedì 24 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Dopo 24 ore agli arresti domiciliari, sono stati rimessi ini duecoinvolti neglidiavvenuti domenica pomeriggio prima del match di serie D tra Paganese e. Lo ha deciso il giudice Alessandro Santis del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha convalidato il fermo eseguito da Polizia di Stato e Carabinieri, revocando però i domiciliari e sostituendoli con l’obbligo di firma per tre volte a settimana nella caserma dei carabinieri. Per il giudice, i due, accusati di rissa, danneggiamento ed interruzione di pubblico servizio, si sarebbero difesi dell’aggressione dei supporter ...

