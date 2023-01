Sciopero dei benzinai | il ministero convoca d’urgenza i sindacati | ultimo tentativo per evitare la serrata

benzinai, ecco dove fare il pieno in autostrada nonostante la serrata PAOLO BARONI 24 Gennaio 2023Sono 175 su oltre 470 gli impianti di carburanti che resteranno aperti durante i 2 giorni di stop in modo da garantire un impianto in servizio ogni cento ...

Sciopero benzinai 25-26 gennaio, dove si può fare rifornimento (al self service) Corriere della Sera

Sciopero dei benzinai, distributori chiusi da questa sera per 48 ore consecutive RaiNews

Carburanti: cosa succede prima dello sciopero Prezzi aggiornati e previsioni La Gazzetta dello Sport

Sciopero dei benzinai dalle 19 di oggi, stop anche ai self service. Il governo: non si torna indietro, pronti ilmessaggero.it

Sciopero dei benzinai confermato: chiusi anche i self-service, tutte le informazioni con date e orari iLMeteo.it

Roma, 24 gen. (askanews) - Il ministero delle Imprese e del made in Italy ha convocato per le 15 di oggi i sindacati dei gestori degli impianti ...Confermata la serrata contro il Decreto sulla trasparenza dei prezzi. Gli impianti di rifornimento carburanti, compresi i self service, rimarranno chiusi per 48 ore consecutive, dalle 19 del 24 gennai ...