Sciopero dei benzinai | il governo apre ai gestori e propone sanzioni meno dure | ultimo tentativo per evitare la serrata La decisione attesa a breve

(Di martedì 24 gennaio 2023) La protesta comporterà la chiusura degli impianti, compresi i self-service, dalle 19 di oggi alle 19 di giovedì. Stessi giorni ma orari diversi in autostrada

ROMA. Si è conclusa, secondo quanto si apprende, la riunione tra governo e rappresentanti sindacali, ultimo tentativo per arrivare alla revoca dellobenzinai che inizia stasera alle 19. Il governo, secondo quanto si apprende, ha invitato - apprende l'AGI - i benzinai a revocare la serrata proponendo sanzioni meno dure rispetto a ...Nemmeno la mediazione in extremis del Governo è riuscita a scongiurare lobenzinai: serrata di 48 ore con prevedibili disagi per automobilisti e autotrasportatori. Rifornire la propria vettura di benzina o diesel tra le ore 19 di martedì 24 gennaio fino alle 19 ...

Nonostante i tentativi di mediazione fra il Ministro dello sviluppo economico Urso e i gestori delle pompe, i distributori di benzina resteranno chiusi in tutta Italia per 48 ore, compresi i self-serv ...Ultimi rifornimenti prima dello sciopero annunciato dei benzinai di 48 ore a partire dalle 19 martedì sera. Ma le code ai distributori non si sono viste a Pordenone. I gestori hanno registrato un ...