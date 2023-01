Sciopero dei benzinai | fallisce la mediazione in extremis del governo | “Ora è troppo tardi”

Leggi su tpi

(Di martedì 24 gennaio 2023) Il tentativo indelper scongiurare lodeiè fallito: nonostante il ministro delle Imprese Adolfo Urso abbia convocato le tre sigle sindacali Faib, Fegica e Figisc per venire incontro alle richieste dei commercianti di carburante, quanto proposto dall’esecutivo è stato giudicato “poco”, oltre ad essere arrivato “”. E così dalle 19 di questa sera (le 22 sulla rete autostradale) pompe chiuse anche al self service. La categoria protesta contro il “decreto Trasparenza” arrivato in seguito all’aumento del prezzo dei carburanti dopo il mancato rinnovo del taglio delle accise deciso dalMeloni in Manovra. In particolare, il provvedimento dispone che gli esercenti espongano un tabellone con il ...