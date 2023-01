Sciopero dei benzinai | da stasera distributori chiusi in tutta Italia

TGCOM

...quali lo, dà la misura di quanto tale confronto sull'etica degli algoritmi non sia circoscritto ad ambiti intellettuali per quanto affronti aspetti profondi quali la predicibilità...... 45.000 giovani medici hanno iniziato a votare sullo(per indire unoin Gran Bretagna bisogna prima tenere un referendum fra lavoratrici e lavoratori). Si uniranno ai lavoratori... Benzinai, confermato lo stop: serrata da martedì 24 alle 19 | Ecco la lista dei distributori che resteranno aperti Su altre cose siamo andati incontro alla categoria, tant’è che prima era stato revocato lo sciopero e poi confermato, ma sugli stessi provvedimenti. Meloni difende il 'decreto trasparenza': "È provved ...Sfuma l’ultimo tentativo di accordo. Le associazioni: "Il governo nasconde le proprie responsabilità". Assicurato soltanto il numero minimo di erogatori self. E i consumatori annunciano guerra legale ...