Sciopero dei benzinai | code ai distributori | ' Tutto questo penalizza solo i cittadini'

(Di martedì 24 gennaio 2023) In attesa del nostro turno tra fornitori, rappresentanti e chi è costretto a spostarsi col proprio mezzo: 'Un disagio ...

... la questione dell'ergastolo ostativo non si è chiusa con la nuova legge, che anzi rischia di finire immediatamente al vagliogiudici di palazzo della Consulta. Giustizia Lodella fame ...Cambiamenti, giravolte e tentativi di ricuciture in extremis precedono l'inizio dellobenzinai, programmato per 48 ore consecutive a partire dalle 19 di oggi (sulla rete ordinaria, sulle autostrade l'inizio è fissato alle 22). Nel primo pomeriggio di oggi, il Ministero ...

Scattato lo sciopero dei benzinai, sigle divise sulla durata - Attualità Agenzia ANSA

Sciopero benzinai 25-26 gennaio, dove si può fare rifornimento (al self service) Corriere della Sera

Benzinai, Faib decide per lo sciopero di un solo giorno | Fegica e Figisc/Anisa confermano lo stop di 48 ore TGCOM

Sciopero benzinai, l'elenco degli impianti aperti - Sotto la Lente Agenzia ANSA

Sciopero dei benzinai, fallisce l'ultima mediazione del governo la Repubblica

ROMA – Confermato lo sciopero dei benzinai ma di un solo giorno. La Regione Lazio ha approvato l’ordinanza regionale che individua le stazioni di servizio della rete autostradale del Lazio e del G.R.A ...In segno di apprezzamento del lavoro svolto dal Ministro Urso e con l'obiettivo di ridurre il disagio alla cittadinanza, la presidenza Faib ha deciso di ridurre a un solo giorno lo sciopero ...