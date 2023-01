Sciopero benzinai ridotto a un solo giorno | ma i sindacati si spaccano | tutte le novità

Cosi' in una nota i presidenti di Fegica e Figisc/Anisa dopo la convocazione last minute del ministro delle Imprese e Made in Italy per scongiurare lodi 48 ore dei gestori dei. "L'...Gestori dei carburanti spaccati dopo il vertice con il ministro Adolfo Urso . Le presidenza nazionale Faib Confesercenti ha deciso di ridurre a un solo giorno lodei, previsto dalle ore 19 di questa sera e per 48 ore . La decisione, fa sapere la Federazione citata dall' Ansa , verrà presentata alla riunione di coordinamento con le altre ...

«Revocate lo sciopero, è solo un danno per i cittadini». Adolfo Urso, ministro delle imprese e del made in Italy, ha lanciato un… Leggi ...La vertenza. Il ministro D’Urso ha convocato i rappresentanti dei benzinai a 4 ore dall’inizio dell’agitazione. Ecco che cosa si è deciso. La Faib Confesercenti, riunita d’urgenza ha valutato positiva ...