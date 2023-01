Sciopero benzinai | quali resteranno aperti e dove si può fare rifornimento a Roma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 24 gennaio 2023)25 e 26 gennaio 2023, ci siamo. Da stasera alle 19.00 arriverà il blocco degli impianti didi carburante e già da ieri si sono formate le prime code davanti ai distributori peril pieno all’auto in vista del blocco. Mabenzina non sarà del tutto impossibile considerando che, come hanno spiegato i Sindacati, saranno garantiti i “servizi minimi essenziali”. Ciò potrebbe tradursi in una serie di impiantiper ciascuna Regione.25 e 26 gennaio 2023sono gli impiantiMasaranno gli impianti chee dintorni? Secondo le ...