Sciopero benzinai | l’elenco dei distributori aperti in città

(Di martedì 24 gennaio 2023) Parte lodi 48 ore deideia Roma – Fino a giovedì 26 gennaio gli impianti di rifornimento resteranno chiusi, anche in modalità self service – Scatta lodeicontro le misure del governo Meloni e in particolare il decreto Trasparenza. Gli impianti di rifornimento resteranno chiusi, anche nella modalità self service, per 48 ore, dalle ore 19 di martedì 24 gennaio alle 19 di giovedì 26 gennaio sulla rete ordinaria e dalle ore 22 di martedì 24 gennaio alle 22 di giovedì 26 gennaio sulla rete autostradale. È comunque previsto che alcunirestinodurante i due giorni di agitazione: sulla rete ordinaria le indicazioni arrivano dalle Prefetture, mentre sulla ...