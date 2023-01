Sciopero benzinai | i servizi minimi garantiti in città e in autostrada dal 24 al 26 gennaio

(Di martedì 24 gennaio 2023) Restano poche ore per fare il pieno ad automobili, moto e scooter. A partire dalle 19 di martedì 24e fino alla stessa ora di giovedì 26 scatta lodei. “Il governo – spiegano i responsabili della Fegica – aumenta i prezzi della benzina con interventi sulle accise ma ha scaricato le responsabilità suidefinendoli speculatori. E questo anche dopo che è stato appurato da Mister prezzi che comportamento deiè in linea con i movimenti delle accise”. Queste le ragioni della chiusura delle pompe per il rifornimento, ma agli utenti verranno comunque, sia insia in, deidi rifornimento. Ecco di seguito un vademecum dello ...

Stessi giorni ma orari diversi per gli impianti in autostrada: loinizierà alle 22 di oggi e terminerà alle ore 22 di giovedì. Nel rispetto della normativa sugli scioperi, sulla rete ...AGI - Tentativo in extremis del governo per scongiurare la serrata dei. I sindacati sono stati convocati, secondo quanto si apprende, per le ore 15 al Ministero delle imprese e del Made in Italy.

Sciopero benzinai 25-26 gennaio, dove si può fare rifornimento (al self service) Corriere della Sera

Sciopero dei benzinai, distributori chiusi da questa sera per 48 ore consecutive RaiNews

Sciopero benzinai, l'elenco degli impianti aperti - Sotto la Lente Agenzia ANSA

Sciopero benzinai, i distributori aperti oggi: gli orari e quali sono disponibili (anche a Roma). Il Ministero ilmessaggero.it

Sciopero benzinai, gestori chiedono modifiche al decreto - Attualità Agenzia ANSA

Firenze: La Regione comunica la lista delle stazioni di servizio che si trovano sulla rete autostradale e che dovranno rimanere aperte in occasione delle sciopero proclamato da alcune Associazioni di ...«Sono 25 venticinque le stazioni di servizio individuate in tutto il Piemonte per garantire l’erogazione di carburanti durante lo sciopero dei benzinai dal 25 al 26 gennaio lungo le autostrade A4 A5 A ...