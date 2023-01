Sciopero benzinai | i distributori aperti oggi | gli orari e quali sono disponibili anche a Roma

(Di martedì 24 gennaio 2023) Via allodi 48 ore indetto daiin tutta Italia.alle 19 sulla rete ordinaria e dalle 22 sulle autostrade iself service, saranno chiusi per due giorni. Dopo...

... dove i prossimi giorni si annunciano decisamente caldi, fra l'incontro con il guardasigilli Carlo Nordio, il vertice sull'Autonomia, lodeie il nodo delle concessioni balneari. ...Lodeidurerà 48 ore: dalle 19 di martedì alle 19 di giovedì sulla rete ordinaria, dalle 22 di martedì alle 22 di giovedì sulle autostrade. Alcuni distributori però resteranno aperti ...

Sciopero benzinai 25-26 gennaio, dove si può fare rifornimento (al self service) Corriere della Sera

Sciopero dei benzinai al via oggi, ecco cosa sapere Il Sole 24 ORE

Sciopero benzinai, stop da questa sera per 48 ore Adnkronos

Sciopero benzinai, quando inizia e quali distributori potrebbero rimanere aperti Sky Tg24

Benzinai, sciopero confermato il 25-26 gennaio - AttualitĂ Agenzia ANSA

La chiusura si protrarrà fino alle 19 di giovedì per la viabilità ordinaria, e dalle 22 di oggi, fino alle 22 di giovedì, in autostrada ...Benzinai in sciopero per 48 ore. I gestori protestano contro le decisioni del governo, con tanto di volantino e manifesto, per «ristabilire la ...