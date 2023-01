Sciopero benzinai | i distributori aperti oggi | gli orari e quali sono disponibili anche a Roma Il Ministero convoca i gestori

(Di martedì 24 gennaio 2023) Via allodi 48 ore indetto daiin tutta Italia.alle 19 sulla rete ordinaria e dalle 22 sulle autostrade iself service, saranno chiusi per due giorni. Dopo...

- Un tentativo in extremis, quello del governo,per scongiurare lodi 48 ore dei distributori di benzina: il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha convpocato alle 15.00 i ...Il governo, secondo quanto apprende l'AGI, ha invitato ia revocare la serrata proponendo ... Ora, secondo quanto si apprende, i promotori dellosi confronteranno per poi fornire la ...

Sciopero benzinai 25-26 gennaio, dove si può fare rifornimento (al self service) Corriere della Sera

Sciopero dei benzinai, distributori chiusi da questa sera per 48 ore consecutive RaiNews

Sciopero Benzinai, il grido di allarme: "Meloni colpisce anello debole della catena" - Italia Agenzia ANSA

Sciopero benzinai, i distributori aperti oggi: gli orari e quali sono disponibili (anche a Roma). Il Ministero ilmessaggero.it

Sciopero benzinai, gestori convocati al ministero - Attualità Agenzia ANSA

“No benzina” è scritto in un distributore della Capitale, mentre alcune stazioni di rifornimento sono prese d’assalto ...Squeri, responsabile del Dipartimento energia di Forza Italia, a 24 Mattino su Radio 24: FI proporrà QR-Code al posto del cartello prezzo medio “La proposta, che non è mia, è quella di mettere il cosi ...