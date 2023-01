Sciopero benzinai | Cerasoli Angac a iNews24 | “Non aderiamo | favorisce le compagnie petrolifere”

(Di martedì 24 gennaio 2023) Il governo ha cercato fino all’ultimo minuto di scongiurare lodeicontro il decreto trasparenza, ma due delle sigle sindacali – Fegica e Figisc/Anisa – hanno deciso di non accogliere le proposte del ministro Urso, perché arrivate troppo tardi. I sindacati che non hanno aderito alla protesta non sono stati convocati al tavolo con L'articolo proviene da.it.

Cosi' in una nota i presidenti di Fegica e Figisc/Anisa dopo la convocazione last minute del ministro delle Imprese e Made in Italy per scongiurare lodi 48 ore dei gestori dei. "L'...Gestori dei carburanti spaccati dopo il vertice con il ministro Adolfo Urso . Le presidenza nazionale Faib Confesercenti ha deciso di ridurre a un solo giorno lodei, previsto dalle ore 19 di questa sera e per 48 ore . La decisione, fa sapere la Federazione citata dall' Ansa , verrà presentata alla riunione di coordinamento con le altre ...

Sciopero benzinai: Faib riduce ad un giorno Altre sigle confermano due - Attualità Agenzia ANSA

Sciopero benzinai 25-26 gennaio, dove si può fare rifornimento (al self service) Corriere della Sera

Sciopero benzinai: chi rimane chiuso solo un giorno e chi 48 ore Today.it

Sciopero dei benzinai, distributori chiusi da questa sera per 48 ore consecutive RaiNews

Benzinai, Faib decide per lo sciopero di un solo giorno | Fegica e Figisc/Anisa confermano lo stop di 48 ore TGCOM

Sciopero benzinai: ecco l’elenco trasmesso dalla Figisc Campania, Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti, reso noto su richiesta della Prefettura, inerente gli impianti ...Il presidente Francesco Ruo: “Inutile prendersela coi benzinai. Da Roma si faccia qualcosa per fermare gli aumenti” ...