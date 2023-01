Sci | gigante femminile | Shiffrin nella storia | è regina a Plan de Corones

Oggi è andata in scena la manche finale delfemminile a Kronplatz, valida per la Coppa del Mondo dialpino 2022/2023. Vince Mikaela Shiffrin che trova la vittoria numero 83 in Coppa del Mondo superando Lindsey Vonn e si porta a 3 ...Curiosamente, sono solamente cinque i precedenti di undi Coppa del mondo disputatosi sulla Planai. Gli annali delloraccontano di un solo podio italiano nella specialità, risalente a ...

KRONPLATZ (ITALPRESS) – Mikaela Shiffrin ha vinto il gigante femminile di Kronplatz, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Con il tempo ...PLAN DE CORONES - Mikaela Shiffrin conquista il primo gigante sulla Erta e coglie l'83° successo in Coppa del Mondo, staccando Lindsey Vonn. La statunitense tri ...