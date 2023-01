Sci | Cdm | Brignone terza nel primo gigante di Kronplatz | Shiffrin conquista 83 a vittoria

(Di martedì 24 gennaio 2023), 24 gen. - (Adnkronos) - Mikaelarompe il tabù e, neldei giganti di, il successo numero 83 della carriera, un trionfo che permette alla statunitense di superare la connazionale Lindsey Vonn, ferma a 82, e di avvicinarsi al recordman di tutti i tempi, Ingemar Stenmark, che vanta 86 successi in carriera.ha fatto registrare per due volte il miglior tempo di manche, fermando il crono sul tempo di 2'00?61, migliore di 45 centesimi rispetto al tempo di Lara Gut-Behrami, seconda. Al terzo posto Federica, che nonostante qualche errore nella seconda manche riesce are il podio numero 53 della sua carriera. Con questo risultato,guadagna una posizione nella ...

Gli annali delloraccontano di un solo podio italiano nella specialità, risalente a Leonardo David, nel lontano 1978. Due vittorie per Ingemar Stenmark (1978, 1981), seguito dall'elvetico Thomas ...La statunitense Mikaela Shiffrin in 58.72 e' al comando dopo la prima manche, con tracciatura del suo allenatore, del primo gigante didi Plan de Corones. Seconda in 58.85 la svizzera Lara Gut - Behrami mentre e' buona terza in 58.99 l'azzurra Federica Brignone. Piu' indietro, con una sciata meno aggressiva del solito, la ...

Sci alpino: Cdm. Otto azzurri per il gigante in notturna a Schladming sport.tiscali.it

Sci, Shiffrin supera record Vonn: 83 vittorie in Cdm - LaPresse LAPRESSE

Ultimo'ora: Sci: Cdm, Brignone terza nel primo gigante di Kronplatz ... La Svolta

Sci, discesa Cortina: Goggia cade, Curtoni terza nel giorno di Stuhec Sky Sport

Sci: Cdm;a Cortina Goggia la più veloce in seconda prova discesa Agenzia ANSA

La gara sulla Planai recupera quella cancellata a Garmisch ROMA (ITALPRESS) - Lo spettacolo della Coppa del mondo maschile sulla Planai di ...Kronplatz, 24 gen. – (Adnkronos) – Mikaela Shiffrin rompe il tabù e conquista, nel primo dei giganti di Kronplatz, il successo numero 83 della carriera, un trionfo che permette alla statunitense di su ...