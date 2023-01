Sci alpino | perché i pettorali del gigante di Schladming verranno estratti in ritardo | cosa è successo | orari | programma e tv

Leggi su oasport

(Di martedì 24 gennaio 2023) Idelmaschile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di scisorteggiati nella mattinata di mercoledì 25 gennaio, ovvero nello stesso giorno in cui andrà in scena la gara. Solitamente la startlist viene determinata nel tardo pomeriggio del giorno che precede l’evento, ma in questo caso iin. Il motivo è presto detto: questa sera (martedì 24 gennaio) si disputa lo slalom maschile sempre sulla Planai (prima manche alle ore 17.45, la seconda alle ore 20.45) e dunque non c’erano le tempistiche per determinare la lista di partenza della gara di domani. Il Team Captain’s Meeting (TCM, l’incontro tra i capitani delle varie Nazionali) andrà in scena ...