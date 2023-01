Sci alpino | Mikaela Shiffrin domina la Erta di Kronplatz e fa 83 in Coppa del Mondo Terza Federica Brignone | Bassino decima

(Di martedì 24 gennaio 2023) Il sorpasso è compiuto e da oggiè la donna con più vittorie nella storia delladeldi sci. L’americana conquista il successo numero 83 della carriera, superando in maniera definitiva Lindsey Vonn. La storia è stata scritta sulladi, dove la straordinaria campionessa americana ha vinto il gigante odierno, chiudendo con il miglior tempo sia nella prima sia nella seconda manche. Una vittoria schiacciante, infliggendo distacchi oltre al secondo a tutte le avversarie, tranne a Lara Gut-Behrami, che può considerarsi la “prima delle umane”. La svizzera ha concluso al secondo posto a 45 centesimi e non le è bastata una seconda manche davvero eccezionale, soprattutto nella parte centrale. Fa comunque festa anche l’Italia con ...

Oggi è andata in scena la manche finale del gigante femminile a Kronplatz, valida per la Coppa del Mondo di2022/2023. Vince Mikaela Shiffrin che trova la vittoria numero 83 in Coppa del Mondo superando Lindsey Vonn e si porta a 3 vittorie dal record generale dello svedese Stenmark, ritirato e ...Gli annali delloraccontano di un solo podio italiano nella specialità, risalente a Leonardo David, nel lontano 1978. Due vittorie per Ingemar Stenmark (1978, 1981), seguito dall'elvetico Thomas ...

Sci alpino, startlist gigante Kronplatz 2023: orari, programma, tv, streaming, pettorali delle italiane OA Sport

Sci alpino, startlist slalom Schladming 2023: orari, programma, tv, streaming, pettorali degli italiani OA Sport

LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2023 in DIRETTA: podio per Federica Brignone, Shiffrin vince e si porta a -3 da Stenmark OA Sport

Sci alpino femminile oggi primo gigante Kronplatz: dove vederlo in tv e in streaming Today.it

LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2023 in DIRETTA: Marta Bassino e Federico Brignone puntano al podio OA Sport

Il sorpasso è compiuto e da oggi Mikaela Shiffrin è la donna con più vittorie nella storia della Coppa del Mondo di sci alpino. L’americana conquista il successo numero 83 della carriera, superando in ...Il Gigante di Plan de Corones/Kronplatz ha decretato la regina incontrastata dello sci alpino femminile. Mikaela Shiffrin si è infatti imposta nella seconda manche rifilando un distacco di 45 ...