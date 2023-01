Sci alpino maschile oggi slalom Schladming | dove vederlo in tv e in streaming

(Di martedì 24 gennaio 2023) Un nuovo imperdibile appuntamento per gli amanti degli sport invernali., martedì 24 gennaio, aè in programma lospeciale. Sarà nuovamente duello tra i norvegesi Lucas Braathen e Henrik...

OA Sport

Da notare che le gare dell' Hahnenkamm sono considerate tra gli eventi più importanti del calendario internazionale delle gare di. La gara di discesa libera sulla leggendaria Streif e le ...... come lo, lonordico e lo snowboard. Sci alpino, startlist slalom Schladming 2023: orari, programma, tv, streaming, pettorali degli italiani CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLO SLALOM DI SCHLADMING Programma, orari, Tv e streaming dello slalom di Schladming – Presentazione dello slalom di Schladming – Il ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL GIGANTE DI KRONPLATZ Programma, orari, Tv e streaming del Gigante di Kropnplatz – Presentazione della due giorni di Coppa a Kronpl ...