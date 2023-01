Sci alpino maschile oggi slalom Schladming | dove vederlo in tv e in streaming

(Di martedì 24 gennaio 2023) Un nuovo imperdibile appuntamento per gli amanti degli sport invernali., martedì 24 gennaio, aè in programma lospeciale. Sarà nuovamente duello tra i norvegesi Lucas Braathen e Henrik...

Infatti l'art.30 prevede che 'Lo sciatore che utilizza le piste dadeve possedere un' assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni ...Sulla pista Erta di Plan de Corones si è disputata la prima manche del primo dei due giganti in programma sul tracciato altoatesino. Dominatrice come sempre Mikaela Shiffrin, che ha chiuso in 58"72 ...

Sci alpino, startlist gigante Kronplatz 2023: orari, programma, tv, streaming, pettorali delle italiane OA Sport

Sci alpino, startlist slalom Schladming 2023: orari, programma, tv, streaming, pettorali degli italiani OA Sport

LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2023 in DIRETTA: inizia la seconda manche, Brignone ci crede, Bassino deve rimontare OA Sport

Sci alpino, Mikaela Shiffrin detta legge nella prima manche a Kronplatz, terza Federica Brignone, lontana Bassino OA Sport

Sci alpino femminile oggi primo gigante Kronplatz: dove vederlo in tv e in streaming Today.it

In tre per la vittoria e il podio, poi il vuoto. Mikaela Shiffrin comanda il gigante di Kronplatz dopo la prima manche, ma Lara Gut-Behrami e Federica Brignone insidiano l’americana, che punta a diven ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL GIGANTE DI KRONPLATZ 11.53: Per il momento è tutto, appuntamento alle 13.30 per la seconda manche. Grazie per averci seguito, a pi ...