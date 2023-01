Sci alpino | Henrik Kristoffersen precede Feller e Meillard dopo la prima manche sulla Planai Sala 10° e Vinatzer 14°

(Di martedì 24 gennaio 2023)non si ferma più e chiude al comando anche ladello slalom di Schadming (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di scimaschile 2023.splendida, illuminata dalla luce dei riflettori, la tracciatura porta la firma dell’allenatore dei croati, Sergey Komarov, e presenta unache “gira” parecchio. Condizioni ideali, temperatura sugli 0° e neve compatta. Ancora una volta abbiamo assistito ad una prova impeccabile diche ha concluso con il tempo di 54.19 con 21 centesimi di vantaggio sull’austriaco Manuelche ha cercato di evitare guaidue uscite consecutive e 30 sullo svizzero Loic ...

I risultati e classifica della prima manche dello slalom maschile di Schladming , valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Ancora un superlativo Henrik Kristoffersen fa segnare il miglior crono, riuscendo a presentarsi in ottica seconda manche con 21 centesimi di vantaggio sull'idolo di casa Manuel Feller e 30 ...Ora la statunitense punta a diventare la più vincente di sempre nella storia dello, mettendo nel mirino il record di ottantasei successi in Coppa del Mondo di Ingemar Stenmark. L'impresa è ...

La campionessa di Vigo trionfa nella combinata dopo il successo di ieri in Super G (foto comitatoparalimpico.it) ...I pettorali del gigante maschile di Schladming, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino, verranno sorteggiati nella mattinata di mercoledì 25 gennaio, ovvero nello stesso giorno in ...