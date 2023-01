Sci alpino | Coppa del Mondo femminile 2022 2023 | classifica aggiornata dopo gigante Kronplatz

(Di martedì 24 gennaio 2023) Si è appena conclusa la seconda manche deldi, valida per ladeldi sci. Mikaela Shiffrin domina le nevi italiane mettendosi davanti a tutti in 2:00.61. Chiudono il podio Gut e Brignone che, nonostante qualche errore, riesce a tenersi dietro Vlhova. Bassino chiude decima perdendo il pettorale rosso di specialità. Qui di seguito lache vede Brignone scavalcare Bassino nella corsa alla top 3. Mikaela Shiffrin (USA) 1417 Lara Gut-Behrami (SUI) 861 Petra Vlhova (SVK) 846 Federica Brignone (ITA) 656 Marta Bassino (ITA) 638 Rebecca Mowinckel (NOR) 595 Wendy Holdener (SUI) 587 Sofia Goggia (ITA) ...

Oggi è andata in scena la manche finale del gigante femminile a Kronplatz, valida per la Coppa del Mondo di2022/2023. Vince Mikaela Shiffrin che trova la vittoria numero 83 in Coppa del Mondo superando Lindsey Vonn e si porta a 3 vittorie dal record generale dello svedese Stenmark, ritirato e ...Gli annali delloraccontano di un solo podio italiano nella specialità, risalente a Leonardo David, nel lontano 1978. Due vittorie per Ingemar Stenmark (1978, 1981), seguito dall'elvetico Thomas ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.23 Dominio di Mikaela Shiffrin. Vince con 45 centesimi su Lara Gut-Behrami, realizzando il miglior tempo in entrambe le manche. 14.22 Shiffrin è avanti 2 d ...La Coppa del Mondo di sci alpino 2022-2023 resta in Austria e raddoppia l’appuntamento di Schladming: la consueta “Night Race“, la gara in notturna, oltre allo slalom di oggi, martedì 24, vedrà, sempr ...