Sci Alpino | Brignone è terza in gigante | scala di una posizione in Coppa del Mondo

(Di martedì 24 gennaio 2023) La due giorni di scia Kronplatz (Bolzano) si è aperta nel segno di Federica. La milanese, infatti, si è classificata al terzo posto nel primo dei due giganti femminili didelin programma nella località altoatesina. Sulla difficile pista Erta, l’azzurra ha pagato 98 centesimi di ritardo rispetto all’elvetica Lara Gut-Behrami (seconda). Primo posto per la statunitense Mikaela Shiffrin (2:00.61), che ha terminato la prova con 45 centesimi di vantaggio sulla svizzera. Quello di oggi perè il 53° podio della carriera indel, il quarto della stagione ed il secondo indopo il secondo posto conquistato a Kranjiska Gora (Slovenia) ad inizio gennaio. Con questo risultato, inoltre, Federica ha guadagnato ...

KRONPLATZ " Mikaela Shiffrin ha vinto il gigante femminile di Kronplatz, valido per la Coppa del Mondo di. Con il tempo complessivo di 2'0061, la fuoriclasse statunitense, già in testa dopo la prima manche, precede di 45 centesimi la svizzera Lara Gut - Behrami, seconda, e di 143 Federica ...Nella tappa di Coppa del Mondo di, oggi a Kronplatz (Plan de Corones, località a 3 chilometri da Brunico) decima piazza per Marta Bassino nel Gigante. La campionessa borgarina e portacolori del Centro Sportivo Esercito, ha ...

Il sorpasso è compiuto e da oggi Mikaela Shiffrin è la donna con più vittorie nella storia della Coppa del Mondo di sci alpino. L’americana conquista il successo numero 83 della carriera, superando in ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.23 Dominio di Mikaela Shiffrin. Vince con 45 centesimi su Lara Gut-Behrami, realizzando il miglior tempo in entrambe le manche. 14.22 Shiffrin è avanti 2 d ...