“Schifo senza precedenti” GF Vip 7 | finimondo davanti a tutti | momento ‘no’ anche per Signorini

(Di martedì 24 gennaio 2023) Esplode il GF Vip 7 dopo la puntata di ieri, sui social è bufera dopo l’entrata della mamma di Luca Onestini, arrivata nel programma per sostenere il figlio. Luca è stato protagonista nei giorni scorsi di confronti sia con Antonino Spinalbese sia con Nikita. E di questa mamma Carla ha parlato usando parole fuori dalle righe. “Ho sentito dire delle cretinate da Antonino. Offendere è la risposta più facile di chi non sa argomentare. Tu vai avanti così e smaschera le incongruenze delle persone. Tu sei intelligente e sensibile, sei in grado di capire gli altri. Con Nikita hai tutte le ragioni”. “Queste sono persone orrende, sono l’unico che qua non ha fatto nulla”, la risposta del figlio. “Antonino ha avuto un comportamento vergognoso”, un’altra bordata di Carla. A questo punto è intervenuto Alfonso: Capiscono che lei è la mamma, ma c’è qualcosa che non le è ...