Schiavi del gas russo almeno fino al 2024. Ecco l’eredità di Silvio Berlusconi

(Di martedì 24 gennaio 2023) Solo un bugiardo incallito come, puntando su un’informazione “amica” e la debole memoria degli italiani, nel pieno della crisi con Mosca con il caro-bollette che mordeva (e morde) famiglie e imprese, poteva dichiarare, appena a un mese dalle elezioni, che la dipendenza dell’Italia dal gasè da addebitare ai governi di sinistra. Oggi che l’amministratore delegato dell’Eni, Claudio Descalzi, dichiara ottimismo sulla possibilità che il nostro Paese riuscirà a breve ad azzerare le forniture di gasall’Italia – l’orizzonte temporale indicato è l’inverno-2025 – vale la pena ricordare come abbia avuto origine la nostra dipendenza energetica da Putin. A settembre dello scorso annodichiarò quanto segue: “Rimangono le gravi responsabilità della ...

