Scherma | 24 Azzurri convocati per le gare di spada in Coppa del Mondo

(Di martedì 24 gennaio 2023) L’Italia dellasarà protagonista a Doha (Qatar) da venerdì 27 a domenica 29 gennaio in occasione del primo Grand Prix del nuovo anno. Saranno presenti in pedana ben ventiquattro, equamente divisi tra uomini e donne. In campo femminile il CT Dario Chiadò ha convocato Rossella Fiamingo, Nicol Foietta, Federica Isola, Roberta Marzani, Mara Navarria, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Gaia Traditi. A queste si uniscono le autorizzate Alessandra Bozza, Beatrice Cagnin, Sara Maria Kowalczyk e Alessia Pizzini. Nella prova maschile, invece, spazio a Gianpaolo Buzzacchino, Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Enrico Garozzo, Giacomo Paolini, Enrico Piatti e Andrea Santarelli, a cui si affiancano Filippo Armaleo, Luca Diliberto, Giulio Gaetani e Andrea Vallosio. A completare la rappresentativa italiana, oltre al sopracitato Chiadò, ...