Scatta lo sciopero dei benzinai | 48 di pompe chiuse anche al self service

(Di martedì 24 gennaio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colordeiil 25 e il 26 gennaioin modalitàdi benzinaper due giorni, nonostante l’appello del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso (“Revocate lo, è solo un danno per i cittadini”), i distributori di benzina saranno chiusi per 48 ore a partire ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

QUOTIDIANO NAZIONALE

Disagi in vista anche nella nostra provincia per i gestori che incrociano le braccia fino alle 19 di giovedì: ecco dove fare ...oggi alle 19 sulla rete ordinaria e dalle 22.00 sulle autostrade lodi 48 ore dei benzinai. I distributori di carburanti, anche self service, saranno chiusi per loindetto da ... Scatta lo sciopero: caccia al pieno Da stasera la serrata dei benzinai ... I sindacati incontrano la proprietà, mentre scatta il doppio sit-in dei lavoratori. Braccini (Fiom): “E’ positivo che la procedura di mobilità non sia stata aperta“ ...Scatta oggi lo sciopero dei benzinai, anche in modalità self: 48 ore di distributori chiusi, gli orari e le modalità ...