 Scarpinato | C' è una struttura superiore della mafia che gli ha detto è finita

Leggi su agi

(Di martedì 24 gennaio 2023) AGI - "Matteo Messina Denaro ha avuto una bella vita, ha vissuto all'estero, solo all'ultimo si è trovato in questo paesino. Lui conosce le stragi del '92 e '93. Godeva di una rete di protezione di altissimo livello, riusciva a scappare un attimo prima dell'arresto e le indagini hanno dimostrato che veniva avvertito dagli stessi investigatori che dovevano arrestarlo". L'ex procuratore di Palermo, oggi senatore del M5S, Roberto Scarpinato, parlando al Tg1, ricostruisce non soltanto la figura dell'ex superlatitante, ma spiega anche come si può arrivare all'arresto di un boss del calibro di Messina Denaro, analizzando ogni possibile falla nel sistema di protezione mafiosa. E traccia anche uno scenario. "Potrebbe rivelare i complici esterni delle stragi del '92 e '93, ma si tratta di persone talmente pericolose che non lo farà - aggiunge Scarpinato -. La mia preoccupazione è che passi ...