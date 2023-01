Scandalo Piqué | lui si pente e prova a tornare da Shakira | la reazione di lei

Leggi su biccy

(Di martedì 24 gennaio 2023) Il nuovo singolo dicontinua a macinare ascolti e visualizzazioni, così come i giornali festeggiano per il nuovo materiale fornito dalla coppia. In questi giorni però si è fatto strada un pettegolezzo davvero inaspettato sul calciatore spagnolo. Stando a quello che riporta Ivan Rota su Dagospia,avrebbeto a riavvicinarsi alla sua ex dopo lodelle corna. Sembra che Gerard si sia pentito e che abbiato asui suoi passi e che la popstar gli abbia rifilato un palo enorme. Nel dubbiocontinua a… fatturare! “Loli ha divisi troppo, non torneranno mai insieme”. “di ha ripensato come i cornuti: dopo un mese l’ex difensore del Barcellona si era pentito e ha ...