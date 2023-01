Sbarco di Anzio | apre la mostra fotografica e di modellismo militare

(Di martedì 24 gennaio 2023)– Sarà aperta da oggi, martedì 24 gennaio, dalle ore 9.30, al Museo dellodi– Villa Adele, ladi, allestita in occasione del centenario dell’AeronauticaItaliana 1923 – 2023. L’evento culturale, che prevede appuntamenti dedicati alle scuole del territorio, rimarrà aperto, con ingresso libero, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30, fino a domenica 29 gennaio. Fino alla fine del mese di gennaio è prevista l’apertura straordinaria del Museo dellodi, guidato dal Presidente Patrizio Colantuono, per le visite guidate dedicate agli studenti, ai cittadini, agli ospiti della Città di, con la proiezione di filmati d’epoca e documentari nella ...

Il Faro online

Il ricordo dei soldati morti nelloAlleato avvenuto nel 1944 adRicordare i giovani inglesi e statunitensi morti durante la Seconda Guerra Mondiale per liberare l'Italia dal nazifascismo.Sarà aperta da domani, martedì 24 gennaio, dalle 9.30, al Museo dellodi- Villa Adele, la mostra di ... Sbarco di Anzio, 79 anni dopo: il litorale romano si ferma per ... Presso il monumento ai caduti di Piazza Battisti la cerimonia per la celebrazione del 79esimo anniversario dello sbarco Alleato. Presente l’ambasciatore della Gran Bretagna, il rappresentante dell’amb ..."L'Operazione Shingle e la Battaglia di Anzio hanno rappresentato l'estremo sacrificio di migliaia di ragazzi, venuti ...