Sarri affonda il Milan di Pioli e Leao | il Napoli vola in classifica

Leggi su napolipiu

(Di martedì 24 gennaio 2023) Lazio-termina 4-0 sconfitta durissima per la squadra di Stefanonella 19sima giornata di Serie A. Gioisce la Lazio di. È una totale disfatta quella delche perde in maniera netta contro la Lazio. Milinkovic Savic apre le marcature già al 4? ma il raddoppio di arriva già a fine primo tempo al 38?. Nella ripresa ci si aspetta una reazione del, che però subiscono altri due gol dalla Lazio. I gol di Luis Alberto al 67 e Felipe Anderson al 75?ndo completamente il. La Lazio disenza il bomber Immobile riesce a vincere in scioltezza col. I rossoneri erano chiamati a rispondere immediatamente dopo la dura sconfitta in Supercoppa con l’Inter ed invece hanno subito un’altra ...