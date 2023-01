Sanremo 2023 | un cantante si farà arrestare? Arriva la rivelazione shock

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 24 gennaio 2023) L’assetto diè ormai pronto e ora bisogna solo aspettare il giorno del debutto per vedere la macchina costruita da Amadeus. Si è parlato tanto dei cantanti in gara, molti dei quali definiti dall’opinione pubblica come star che oscillano tra genio e sregolatezza, in poche parole “teste calde”. A fomentare le possibili bravate di questi personaggi, e anche gli altri che saliranno sull’Ariston, è senza ombra di dubbio il Fanta. Gli amici di Today.it hanno intervistato uno dei fondatori, il quale ha fatto una clamorosa: unsi? Uno degli inghippi intorno apare proprio che sia il Fanta, il gioco online ...