Sanremo 2023 | Lazza in gara con “Cenere”

(Di martedì 24 gennaio 2023) Un 2022 in ascesa, uncarico di emozioni e sorprese. Per Jacoporini, in arte, il futuro si fa sempre più serio e interessante. Dopo un anno segnato da successi record che gli hanno permesso un salto di qualità, l’artista milanese sarà uno dei grandi protagonisti del prossimo Festival della canzone italiana, al via martedì 7 febbraio. “– commenta– è un palco importante e diverso da ciò a cui sono abituato. Si tratta, per me, di una nuova sfida: io sono pronto, amo mettermi in gioco e sperimentare, cercare di essere il più versatile possibile e dimostrare a tutti, soprattutto a chi non mi conosce, che probabilmente gli posso piacere”. A molti già piace, questo è certo. E tra i fan del cantante c’è anche il figlio di Giorgia che, senza peli sulla lingua – con tutta la ...