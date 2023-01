San Pio | Mastella alla Morgante | “Stabilizzare gli infermieri dell’emergenza Covid”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 24 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl sindacoha scrittodirettrice dell’azienda ospedaliera ‘San Pio’ Mariasulla questione della stabilizzazione degliassunti durante l’emergenza. Nel testo della missiva si legge: “Le scrivo in meritoquestione della stabilizzazione del personalestico che ha prestato servizio presso l’Azienda ospedaliera San Pio e fornito un contributo prezioso e di inestimabile valore durante il periodo più buio-19. Apprendo che l’Azienda ospedaliera San Pio, a differenza delle altre in Campania, non ha ancora provveduto a uniformarsi ai canoni previsti dnuova Legge di Bilancio per procedere all’assunzione a tempo ...