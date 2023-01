La, che riunisce tutti i clubs dei tifosi della, scende in campo al fianco di Marco Lanna. Il gioco di parole è facile ma efficace: "VAR - GOGNA". Nel comunicato sulla pagina ...... " Forza Luca " con lo sfondo dei colori blucerchiati dellafirmato da Scoe (Club of England) e dalla scrittacon tanto di foto pubblicata sulla pagina Facebook del ...

Federclubs Sampdoria contro Garrone: "Chi sbaglia paga, omessa l'origine dei nostri mali" TUTTO mercato WEB

Sampdoria, Federclubs: «VIcini a Lanna. Garrone Chi sbaglia...» Samp News 24

Sampdoria, Federclubs in difesa di Lanna e Cda: Garrone Chi ... ClubDoria46.it

Sampdoria, la Federclubs difende Lanna: «Garrone Chi sbaglia paga» Calcio News 24

Sampdoria, Federclubs: "Come diciamo già da mesi: VAR-GOGNA!" Sampdoria News

Momento difficile per la Sampdoria. Il club blucerchiato non conosce il proprio futuro per via delle varie vicissitudini societarie. Oggi la Federazione dei Clubs Blucerchiati ha emesso un ...I clubs dei tifosi della Sampdoria si schierano con Marco Lanna e contro Edoardo Garrone, cui ricordano i famosi "filtri" che Ferrero avrebbe superato, chiedendo inoltre di onorare la parola data per ...