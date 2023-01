Sampdoria | il CdA replica a Garrone | “Accuse totalmente infondate”

(Di martedì 24 gennaio 2023) “Il presidente Marco Lanna e i membri del Consiglio di Amministrazione di U.C.S.p.A. hanno letto con la doverosa attenzione la nota stampa pubblicata dal dott. Edoardonella giornata di ieri”. Con queste parole inizia il comunicato ufficiale del Cda dellafirmato da Marco Lanna, Antonio Romei, Alberto Bosco e Gianni Panconi. “Pur convinti che i sempre più frequenti comunicati dei vari soggetti interessati all’acquisto della società debbanolasciare spazio ad interventi propositivi e concreti, non possiamo rimanere in silenzio perché direttamente e ingiustamente rimproverati di aver condannato al fallimento la proposta di Merlyn Partner”, continua la nota. “Posto che il bene dellaviene prima di qualsiasi cosa, accogliamo positivamente la disponibilità del dott. Edoardo ...

Ildellareplica alla nota di Edoardo Garrone che li accusava di aver condannato al fallimento la proposta di acquisto da parte di Merlyn Partner. Marco Lanna, Alberto Bosco, Antonio Romei ...In relazione alla proposta avanzata da Merlyn Partner, ci permettiamo di segnalare come l'unica richiesta di competenza delera quella di azzerare il capitale sociale di U. C., per poi ...

Cessione Sampdoria, il Cda si difende e replica all'attacco di Edoardo Garrone, ma Lanna tiene le porte aperte anche a ...I quattro consiglieri difendono il loro operato con una nota ufficiale: "Basta accuse, pensiamo al bene della società"