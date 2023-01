Sampdoria | chiesto un attaccante all’Udinese

Sportitalia

Ciò ha insospettito i due commessi presenti che gli hannodi fermarsi, a tale richiesta l'... TAGS rapina viatorti CONDIVIDI Facebook Twitter Articolo precedente, ultimo atto: una ...... sostituito dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo Solo spavento e niente di rotto per Gerard Deulofeu: lo spagnolo dell'Udinese nel finale contro lahail cambio per un ... ESCLUSIVA SI Pedullà: "Sampdoria, chiesto alla Juventus il prestito ... Dopo l'ennesima trattativa fallita per il salvataggio della Sampdoria, società rimasta ostaggio nelle mani di Ferrero e dopo l'ennesima sconfitta in campionato, l'ex patron blucerchiato ha voluto dire ...Mentre la situazione doriana si fa sempre più preoccupante, l'ex presidente ha rotto il silenzio, prendendo posizione sulla crisi del club e aprendo uno spiraglio: "In presenza di progetti seri, soste ...