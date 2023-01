Salvatore Grasso riconfermato alla guida di Pizzerie Centenarie

Leggi su ildenaro

(Di martedì 24 gennaio 2023), titolare della pizzeria Gorizia 1916 (a Napoli in via Bernini), una delle più antiche della città, è statodell’UnioneStoriche Napoletane “Le”. Lo ha deciso l’Assemblea dei soci fondatori che si è riunita proprio per eleggere il nuovo direttivo. Insieme a lui riconfermati anche Alessandro Condurro (AD della Michele In the World) ed Enrico Lombardi titolare della pizzeria Lombardi di via Foria. Insieme a loro siederà nel direttivo anche Gennaro Luciano, della pizzeria Port’Alba, la più antica delleha già annunciato l’indizione della prima Assemblea dell’Unione con all’ordine del giorno la definizione dei programmi per il ...