Salerno | sospensione idrica ad horas | la mappa dei disagi

(Di martedì 24 gennaio 2023) La societàSistemi comunica che, per eseguire urgente ed indifferibile intervento riparativo sulla tubazione in Via Largo Dei Pioppi ed eliminare pericolo per la pubblica e privata incolumità, si rende necessario sospendere adl’erogazionealle seguenti strade e traverse limitrofe: Via Largo dei Pioppi Via Traversa Sant’Anna Via Stanislao Lista Via Benedetto Croce Si prevede, salvo imprevisti, di ripristinare il regolare servizio idrico entro le ore 16,00 odierne. Segui ZON.IT su Google News.