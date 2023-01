(Di martedì 24 gennaio 2023) commenta Pensava di aver perso per sempre il suo '' da 50, ma lo ritrova grazie ai: è la storia di un pensionato di 73 anni di Vibonati , in proa di. ...

commenta Pensava di aver perso per sempre il suo 'Gratta e Vinci' da 50 mila euro, ma lo ritrova grazie ai carabinieri: è la storia di un pensionato di 73 anni di Vibonati , in provincia di. L'uomo, come raccontato a 'Pomeriggio Cinque', si era visto sottrarre il tagliando da due 21enni che avevano assistito alla vincita. Dopo aver presentato denuncia in caserma, i carabinieri ...Credo infatti, a causa della Seconda Guerra mondiale, di essere stato sostanzialmente... che infatti avvenne poco più a sud, in quella stessa provincia di. A mio padre, di professione ...

Salerno, derubato di un "Gratta e Vinci" da 50 mila euro: i carabinieri glielo ritrovano TGCOM

Aggrediti e derubati nella propria abitazione: sotto choc due anziani a Capaccio, si indaga SalernoToday

"Il mio papà derubato mentre era in fin di vita": l'amaro sfogo della figlia di un ristoratore di Novi Velia SalernoToday

Derubato da una coppia di truffatori Spariti 14mila euro dal suo conto LA NAZIONE

Ladri in località Corno d'Oro a Eboli. Derubati due garage, bottino ... ondanews

Pensava di aver perso per sempre il suo "Gratta e Vinci" da 50 mila euro, ma lo ritrova grazie ai carabinieri: è la storia di un pensionato di 73 anni di Vibonati, in provincia di Salerno. L'uomo, com ...Anziani derubati ed aggrediti in casa, paura a Capaccio Paestum. Sul posto sono giunti i carabinieri e i sanitari del 118 ...