Salernitana | ufficiale | dal Watford arriva Troost-Ekong

(Di martedì 24 gennaio 2023) Colpo di mercato della, che rinforza la sua retroguardia dopo un inizio di 2023 tutt’altro che positivo in quanto a reti subite in campionato. Il club campano ha ufficializzato l’acquisto di William, difensore classe ’93 chedal. Si tratta di un ritorno in Italia per il calciatore, che aveva giocato nell’Udinese prima di trasferirsi in Inghilterra.a Salerno a titolo temporaneo con diritto di riscatto e indosserà la maglia numero 15. SportFace.

Laha ufficializzato attraverso il proprio sito web e i canali social di aver chiuso l'acquisto dal Watford di William Troost - Ekong. IL COMUNICATO L'U. S.1919 comunica di aver raggiunto l'accordo con il Watford F. C. per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto del difensore classe '93 William Troost - Ekong. Il ...... quante cioè ne sono trascorse tra venerdì sera, quando è diventatala notizia della ... e la scomoda visita dell'Atalanta, lanciatissima dopo gli otto gol rifilati alla, non era ...

